Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Баку в Музее современного искусства состоялась фотовыставка "Красота Венгрии и Азербайджана".

Как сообщает Report, выставка посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Посол Имре Ласлоцки отметил, что фотографии отражают братские отношения между двумя странами: "На фотографиях вы можете увидеть регионы и Азербайджана, и Венгрии. Это символ того, что две страны являются братскими".

Он сказал, что между двумя странами ожидается расширение торговых связей: "Несмотря на кризис в регионе, в ближайшие 5 лет в азербайджано-венгерские торговых отношениях ожидается тенденция роста".