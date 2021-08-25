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Сказки стран Евросоюза переведены на азербайджанский язык

Сказки стран Евросоюза переведены на азербайджанский язык Сказки и легенды 27 стран-членов Европейского Союза (ЕС) переведены на азербайджанский язык
Kультурная политика
25 августа 2021 г. 14:58
Сказки стран Евросоюза переведены на азербайджанский язык

Сказки и легенды 27 стран-членов Европейского Союза (ЕС) переведены на азербайджанский язык.

Об этом Report сообщили в представительстве Евросоюза в Азербайджане.

Отмечается, что в рамках проекта "Европейские сказки" делегация ЕС создала сборники сказок в красочном оформлении. Книги будут переданы детским домам, приютам и детским библиотекам в стране.

Книга позволит азербайджанским детям изучить культуру различных народов Европы, их корни и традиции, а также понять европейские ценности.

Появятся также видеоверсии сказок, рассказанные послами и представителями посольств стран-членов ЕС. Они переведены и озвучены на азербайджанский язык. Эти видео будут публиковаться ежедневно на странице Делегации в Facebook c 25 августа.

Электронная версия книги также доступна на веб-сайте делегации.

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Версия на английском языке EU Delegation to Azerbaijan presents “European Fairy Tales” project

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