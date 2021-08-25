Сказки стран Евросоюза переведены на азербайджанский язык

Сказки и легенды 27 стран-членов Европейского Союза (ЕС) переведены на азербайджанский язык.
Об этом Report сообщили в представительстве Евросоюза в Азербайджане.
Отмечается, что в рамках проекта "Европейские сказки" делегация ЕС создала сборники сказок в красочном оформлении. Книги будут переданы детским домам, приютам и детским библиотекам в стране.
Книга позволит азербайджанским детям изучить культуру различных народов Европы, их корни и традиции, а также понять европейские ценности.
Появятся также видеоверсии сказок, рассказанные послами и представителями посольств стран-членов ЕС. Они переведены и озвучены на азербайджанский язык. Эти видео будут публиковаться ежедневно на
Электронная версия книги также доступна на