​Сегодня стартует Неделя азербайджанской культуры во Владимире

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня во Владимире стартует Неделя азербайджанской культуры.

Как передает Report, она пройдёт в областной библиотеке с 16 по 20 февраля.

Гости мероприятия познакомятся с бытом и традициями нашей страны, а так же станут участниками праздничной программы, посвященной национальной музыке, песням и танцам.

Кроме того, 19 февраля в библиотеке состоится творческий вечер Вафы Пиреевой – автора уникальной коллекции "Шёлковый путь", дизайнера, в своих работах неукоснительно соблюдающей традиции азербайджанского прикладного искусства.

Заключительный день азербайджанской недели будет посвящён национальной кухне. Участники мероприятия не только узнают секреты приготовления, но и смогут попробовать восточные сладости, напитки и, конечно же, плов.