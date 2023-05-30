Проходит церемония прощания с заслуженным артистом Эльханом Гасымовым

Проходит церемония прощания со скончавшимся вчера заслуженным артистом Эльханом Гасымовым.

Проходит церемония прощания со скончавшимся вчера заслуженным артистом Эльханом Гасымовым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания, которая проходит в доме покойного, принимают участие деятели искусства, члены семьи покойного, друзья и близкие.

После церемонии Э.Гасымов будет похоронен на Хырдаланском кладбище.

Эльхан Мамед оглы Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Стал популярен после исполнения роли шофера Ахмеда в фильме "Где Ахмед?" ("Əhməd haradadır?"). С 1969 года работал на киностудии "Азербайджанфильм". Был автором художественных и документальных фильмов, сюжетов сатирического киножурнала "Мозалан".

18 декабря 2000 года за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства Э.Гасымову было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Азербайджана".