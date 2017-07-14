При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Каннах состоялось открытие Дней азербайджанской культуры

© Azertag.az

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ 13 июля во французском городе Канны при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева начались Дни азербайджанской культуры.

Как сообщает Report, в рамках дней культуры в здании каннского выставочного павильона Gare Maritime состоялась церемония открытия выставки «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок».

На церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступивший на мероприятии помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что подобные проекты, организованные Фондом в различных странах и направленные на пропаганду Азербайджана, имеют большое значение с точки зрения популяризации истории и культуры нашей страны, а также доведения до всего мира реалий Азербайджана.

Говоря о творчестве Тогрула Нариманбекова, сыгравшего большую роль в изобразительном искусстве Азербайджана, Анар Алакбаров выразил признательность каждому, кто внес свой труд в реализацию данного проекта, в том числе мэрии города Канны.

Было отмечено, что в рамках выставки также презентуется книга Фонда Гейдара Алиева о жизни и творчестве Т.Нариманбекова. В этой книге содержится информация об уникальных произведениях художника, которые хранятся в азербайджанских и зарубежных музеях, а также в его личном архиве.

Доводя до сведения, что Тогрул Нариманбеков был также вокалистом, Анар Алакбаров подчеркнул, что демонстрация в видеоразделе выставки фильмов о творчестве художника, подготовленных Фондом Гейдара Алиева, создают возможность для более близкого знакомства с ним.

Выступивший заместитель мэра города Канны Франк Шикли отметил, что организация здесь Дней азербайджанской культуры уже стало традицией. Он отметил, что Азербайджан и Канны придают большое значение культуре. Напомнив о хартии сотрудничества и дружбы, подписанной между городами Габала и Канны, Ф.Шикли довел до внимания, что связи между двумя городами охватывают сферы экономики, спорта и образования. Было отмечено, что в дальнейшем посредством туризма будет осуществлена взаимная пропаганда культур.

Ф.Шикли отметил, что демонстрируемые на выставке произведения создадут возможность жителям Канн и туристам близко ознакомиться с фольклором, культурой Азербайджана. Подобные культурные мероприятия вносят свой вклад в укрепление связей между двумя странами.

«Город Канны рад сотрудничеству с Азербайджаном и желает расширения этого сотрудничества. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении наших связей», - подчеркнул Ф.Шикли.

Выставка «Тогрул Нариманбеков: мелодия красок» будет открыта для жителей Канн и туристов до 1 августа. На выставке экспонируются более 30 произведений художника.

В зоне малого кинотеатра можно ознакомиться с видеоматериалами о жизни и творчестве известного художника. Кроме того, на территории выставочного создан уголок в национальном стиле. Здесь посетителям представляются издания Фонда Гейдара Алиева об Азербайджане и Тогруле Нариманбекове.

В рамках Дней азербайджанской культуры 13 июля была также представлена концертная программа.

Выступивший перед концертом Анар Алакбаров передал участникам добрые пожелания Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что организованные вот уже пятый год в Каннах Дни азербайджанской культуры создают возможность жителям города, а также сотням туристов ознакомиться с культурой, искусством, музыкой нашей страны, ее историческим прошлым и настоящим. В Азербайджане, играющем на протяжении столетий роль моста между различными культурами и цивилизациями, представители различных национальностей и религий жили в условиях мира, спокойствия и дружбы, наша страна стала международной платформой в области толерантности, мультикультурализма, межкультурного и межрелигиозного диалога. Азербайджан признан как место для проведения мероприятий мирового значения. Проведение в Баку таких грандиозных мероприятий, как VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН , IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, Бакинский международный гуманитарный форум является свидетельством высокой оценки деятельности Азербайджана в области поощрения мультикультуральных ценностей.

Успешное проведение в 2015 году в Азербайджане первых Европейских игр, а в мае текущего года IV Игр исламской солидарности являются еще одним свидетельством равного отношения нашей страны как к восточным, так и западным ценностям.

Отметив, что наш народ, сохраняя свои традиции, корни и историю, с большим уважением относится к мировому культурному разнообразию, Анар Алакбаров довел до внимания, что Фонд Гейдара Алиева, основываясь на принципах культурного разнообразия, толерантности и взаимоуважения, осуществляет проекты, служащие укреплению связей между народами, расширению межкультурного диалога.

Подчеркнув, что проекты, осуществляемые Фондом во Франции, доводят до местной общественности реалии Азербайджана и воспринимаются с большим интересом, А.Алакбаров отметил, что организованные в более чем 20 городах Франции Дни азербайджанской культуры открывают новые возможности для более близкого знакомства с нашими странами, народами, а также для развития связей в гуманитарной области. Азербайджано-французские отношения построены на основе дружбы, взаимных интересов, взаимоуважения и в последние годы стремительно развиваются во многих областях. Налажены связи между государственными и частными структурами, укреплены двусторонние отношения. За последние несколько лет между различными городами, регионами Франции и Азербайджана подписано около 15 хартий дружбы и сотрудничества.

Напомнив о произошедшем в прошлом году в городе Ницца страшном террористическом акте, в результате которого погибло большое число людей, А.Алакбаров отметил, что наша страна подверглась военной агрессии со стороны Армении, 20 процентов территории Азербайджана оккупировано, на этих захваченных территориях проведена этническая чистка, свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Наше государство решительно осуждает все проявления терроризма, ставшего страшной для всего человечества. Мы верим, что все народы, мобилизовав свои усилия, смогут предотвратить терроризм, который ставит под угрозу безопасность людей, демократические ценности, права и свободы граждан, мишенью которого становятся невинные люди» - отметил Анар Алакбаров.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева поздравил французский народ по случаю 14 июля – Национального праздника Франции, пожелал им мира и спокойствия.

Затем выступивший председатель Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель рассказал о проведении на высоком уровне международных мероприятий, организованных в нашей стране.

Председатель ассоциации напомнил, что они обратились к Президенту Франции в связи с гибелью маленькой Захры в результате учиненной 4 июля провокации вооруженных сил Армении, призвали его приложить все усилия для установления мира.

Ж.Мансель довел до сведения участников мероприятия, что предстоящий 2018 год будет для Азербайджана весьма знаменательным, страна отметит 100-летие создания первого демократического государства на мусульманском Востоке – Азербайджанской Демократической Республики.

Заместитель мэра города Канны Франк Шикли отметил, что между нашими странами существуют тесные дружественные связи. Дружба еще более крепнет, когда страны делятся с общими ценностями. Посредством Дней азербайджанской культуры мы поощряем культуру. Войны, теракты, в первую очередь, нацелены на уничтожение культуры. Потому что культура – бьющееся сердце, сущность, достояние народов.

«Мы горды от того, что Азербайджан в Каннах, Азербайджан также горд, что представлен в Каннах», - отметил Ф.Шикли и добавил, что отношения людей играют большую роль в укреплении связей между нашими странами. Отметив, что город Канны подготовил специальный подарок для Азербайджана, Ф.Шикли передал Анару Алакбарову портрет Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, написанный французским художником Оливье Домином.

Затем мероприятие продолжилось концертной программой азербайджанских музыкантов.

Гости также посмотрели фейерверк, организованный в рамках традиционно проходящего в Каннах фестиваля пиротехники.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева в рамках проектов, служащих пропаганде азербайджанской культуры, литературы, истории и традиций, а также расширению связей между народами, регулярно организует выставки, концертные программы, «Городок Азербайджана» и др. мероприятия. Эти проекты создают широкие возможности для популяризации Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Каннах открылись выставки «Девичья башня», «Культурные ценности жемчужины Кавказа – Азербайджана», «Азербайджанские ковры в искусстве», «Гянджа и Габала: два города глазами французских фотографов», «Под одним солнцем», также были организованы концертные программы мугама, классической и джазовой музыки, фейерверки и др.

За время проведения дней культуры на знаменитом каннском бульваре Круазетт царит настоящая азербайджанская атмосфера. Так как в эти дни Канны и территория бульвара украшаются баннерами и постерами, популяризирующими Азербайджан.