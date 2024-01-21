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При Министерстве культуры Азербайджана учрежден Экспертный совет

При Министерстве культуры Азербайджана учрежден Экспертный совет При Министерстве культуры Азербайджана учрежден Экспертный совет для оценки содержания репертуаров театрально-зрелищных учреждений и спектаклей, подготовленных на основе госзаказа.
Kультурная политика
21 января 2024 г. 12:18
При Министерстве культуры Азербайджана учрежден Экспертный совет

При Министерстве культуры Азербайджана учрежден Экспертный совет для оценки содержания репертуаров театрально-зрелищных учреждений и спектаклей, подготовленных на основе госзаказа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Совет будет контролировать соответствие репертуара и спектаклей на предмет их соответствия профилю театров, национальным и моральным ценностям, интересам граждан, общества и государства, передовому опыту в данной области и критериям качества.

Экспертный совет, созданный соответствующим приказом министра культуры, возглавляет заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор, председатель Совета театральных режиссеров тюркоязычных народов Исрафил Исрафилов.

В совете представлены девять членов, в том числе заслуженные деятели искусств, профессора Марьям Ализаде, Айдын Талыбзаде, Али Амирли, а также социологи, психологи и театральные художники.

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