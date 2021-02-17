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Президент Ильхам Алиев поздравил Наримана Гасанзаде с юбилеем

Президент Ильхам Алиев поздравил Наримана Гасанзаде с юбилеем Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил народного поэта Наримана Гасанзаде с 90-летним юбилеем
Kультурная политика
17 февраля 2021 г. 23:21
Президент Ильхам Алиев поздравил Наримана Гасанзаде с юбилеем
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил народного поэта Наримана Гасанзаде с 90-летним юбилеем.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Нариман Гасанзаде!

Сердечно поздравляю Вас - видного представителя современной азербайджанской литературы с 90-летним юбилеем, желаю Вам здоровья и новых творческих успехов.

Вступив в литературный мир в середине прошлого века, Вы сформировали свой почерк и завоевали уважение широкой читательской аудитории. Литературные произведения, с высоким мастерством созданные Вами как поэтом и драматургом на протяжении многолетней плодотворной деятельности, являются достойным вкладом в нашу сокровищницу слова. Эти произведения, идею которых составляют любовь к Родине, чувства национальной свободы, привязанность к традиционным ценностям и призыв к духовному возвышению, вывели Вас на передовые позиции литературного процесса. В Ваших стихах и поэмах, отличающихся художественно-эстетическим совершенством, господствуют глубокая искренность, чуткость и сильный лиризм. Ваши исторические драмы в стихах, во всей полноте отражающие картину времени и воспевающие боевой дух нашего народа, вызвали симпатию зрителей и заняли особое место в репертуаре наших театров. Песни, написанные на созданные Вами поэтические произведения, не сходят с уст народа. Заслуживающая одобрения деятельность, которую Вы осуществляете в общественной сфере, демонстрируя гражданскую позицию интеллигента, является наглядным проявлением Вашего желания практически реализовать содержащиеся в Ваших книгах мысли и суждения.

Уверен, что своими произведениями, прививающими патриотический дух и морально-нравственную чистоту, Вы и впредь будете радовать азербайджанских читателей".

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Версия на азербайджанском языке Prezident Nəriman Həsənzadəni 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik etdi

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