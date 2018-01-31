Баку. 31 января. REPORT.AZ/ 31 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летия азербайджанского кино.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в августе 2018 года исполняется 120-я годовщина азербайджанского кино. С момента формирования азербайджанское киноискусство, начавшееся с демонстрации первых хроникальных сюжетов о нефтяном Баку, прошло большой путь развития и за минувший период заняло особое положение в культурно-духовной жизни народа. Благодаря успешной организации кинотворческой работы кинематография страны впоследствии постепенно еще более расширила свои возможности, достигнутыми успехами вписала яркие страницы в летопись богатой культуры Азербайджана. Созданные профессиональными кадрами с большим мастерством экранные произведения, занимающие особое место в истории азербайджанского кино, в основном являются продуктом того периода.

Был предпринят ряд необходимых шагов, направленных на то, чтобы азербайджанская кинематография, столкнувшаяся в 1990-х годах с определенными трудностями, в новых условиях не только сохранила традиции нашего кино, но и реализовала свой потенциал, а также на модернизацию и ее способность эффективно функционировать, быстрее интегрируясь в мировую кинопромышленность. Исключительное значение с точки зрения развития азербайджанского киноискусства представляет распоряжение президента Азербайджанской Республики "Об утверждении "Государственной программы развития азербайджанского кино на 2008-2018 годы" от 4 августа 2008 года. Активное участие в последние годы азербайджанских фильмов в международных фестивалях является результатом успешного выполнения цикла мер в рамках данной Государственной программы.

В целях проведения 120-летия азербайджанского кино как знаменательного события в культурной жизни страны с учетом его важной роли в пропаганде историко-культурного наследия, нравственно-духовных ценностей, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 120-летию азербайджанского кино, а Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.