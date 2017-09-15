Президент Азербайджана присвоил группе деятелей культуры почетные звания - СПИСОК

15 сентября, 2017 20:03

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Народный артист" Алиеву Сабиру Магеррам оглу "Заслуженный артист" Алиевой Тамилле Алиевне Ибрагимову Алиахмеду Микаил оглу Магеррамову Васифу Мамедали оглу Меликову Надиру Адиль оглу Мамедову Рафигу Аскер оглу Новрузову Афсару Дилавер оглу Садыг-заде Илахе Тогрул гызы "Заслуженный учитель" Ахундовой Солмаз Мамед гызы Садыговой Зульфийе Шукюр гызы Зейналовой Алие Айдын гызы "Заслуженный работник культуры" Агасизаде Расиму Ага оглу Ибадовой Зульфийе Али гызы.

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