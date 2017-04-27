Посол Азербайджана в России, выдвинутый на пост генерального директора ЮНЕСКО, намерен реализовать ряд новых программ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, выдвинутый на пост генерального директора ЮНЕСКО, намерен реализовать ряд новых программ. Как сообщает Report, об этом Полад Бюльбюль-оглы заявил в интервью парижской студии радио Sputnik.

"В этой организации, как и во всем мире, чувствуются определенные трудности. Сокращение финансирования, военные конфликты, сталкивание интересов больших держав – это все отражается на работе ЮНЕСКО. Кроме того, за более благополучные годы были разработаны различные довольно-таки большие программы, к примеру, для борьбы с бедностью, загрязнением экологии и другие. На их проведение сейчас практически не хватает денег. Многие страны уменьшают свои взносы, некоторые из них по объективным причинам просто не могут их платить, и поэтому сегодня есть определенный разрыв между программами и финансами, которые на них требуются", - заявил Бюльбюль-оглы.

По его словам, очень серьезная работа предстоит по приоритизации программ, которые сейчас более злободневны и необходимы. "Нужно очень жестко определять приоритеты, чтобы сегодняшнего финансирования ЮНЕСКО хватало на все эти программы. Эта одна сторона вопроса, а вторая заключается в том, чтобы привлечь дополнительные суммы, как сберечь бюджетные деньги. Работа очень непростая. Задачи сложные и серьезные, но чувство того, что они нужны миру, двигает нами вперед", - заявил он.

Комментируя вопрос о политизации ЮНЕСКО и обсуждаемых в организации вопросов, Бюльбюль-оглы заявил: "Мне кажется, что вообще надо уходить от политических проблем, потому что есть ООН, есть Совет безопасности, и именно он должен решать вопросы конфликтов, территориальной целостности и так далее. Все-таки ЮНЕСКО прежде всего гуманитарная организация".

Отметим, Полад Бюльбюль оглы является одним из 9 кандидатов на пост гендиректора ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО назначается Генеральной конференцией по рекомендации Исполнительного совета. В октябре на 202-й сессии Исполнительного Совета состоится тайное голосование. Окончательное решение будет принято на 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.