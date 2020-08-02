Первый замминистра культуры поздравил Манафова и Салаева с юбилеями

Первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов поздравил известных деятелей кино – народного артиста, киноактера Фахраддина Манафова с 65-летним юбилеем и заслуженного деятеля искусств, режиссера Аяза

Первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов поздравил известных деятелей кино – народного артиста, киноактера Фахраддина Манафова с 65-летним юбилеем и заслуженного деятеля искусств, режиссера Аяза Салаева с 60 летним юбилеем.

Как сообщили Report из отдела информации и связи с общественностью Министерства культуры, в поздравлении отмечается, что оба юбиляра внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру, в том числе в кино.

Анар Керимов пожелал обоим юбилярам крепкого здоровья и новых успехов в их будущих начинаниях.