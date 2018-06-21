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    Обнародована программа Дней культуры Ирана в Азербайджане

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Обнародована программа Дней культуры Ирана в Азербайджане.

    Как сообщили Report в министерстве культуры, мероприятия начнутся 27 июня и продлятся до 1 июля.

    В рамках Дней культуры в Азербайджан прибудет расширенная делегация, в состав которой войдут известные деятели культуры и искусства Ирана во главе с министром культуры и исламской ориентации Сейидом Аббасом Салехи.

    Согласно программе Дней культуры, 27 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии состоится официальное открытие Дней культуры и концерт Иранского национального оркестра. В тот же день откроется выставка ручных работ иранских мастеров искусства, образцов национальной одежды, туризма, фотографии, чертежа и изобразительного искусства.

    28 июня в киноцентре "Низами" состоится презентация фильма известного режиссера Мухаммедрзы Меджиди Талеша "Мухаммед: посланник Аллаха". В этот же день в Азербайджанском государственном музтеатре представят спектакль театра Титовак "Божественная комедия. Ад" (автор сценария и режиссер Ибрагим Пошткухи).

    29 июня в Гянджинской государственной филармонии состоится концерт Иранского национального оркестра.

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