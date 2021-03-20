Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы

Строительство Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы предусмотрено распоряжением президента

Стало известно место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

"Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей победы, строительство которых предусмотрено распоряжением президента Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года в целях увековечивания героической победы Азербайджана в Отечественной войне и светлой памяти наших шехидов, будут расположены на территории Парка военных трофеев в Хатаинском районе Баку", - сообщили в Министерстве культуры.