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Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы

Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы Строительство Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы предусмотрено распоряжением президента
Kультурная политика
20 марта 2021 г. 11:15
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
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Стало известно место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

"Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей победы, строительство которых предусмотрено распоряжением президента Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года в целях увековечивания героической победы Азербайджана в Отечественной войне и светлой памяти наших шехидов, будут расположены на территории Парка военных трофеев в Хатаинском районе Баку", - сообщили в Министерстве культуры.

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