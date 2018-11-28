"Наследие Деде Горгуда" включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел и министерство культуры Азербайджана выступили с совместным заявлением по поводу включения "Наследия Деде Горгуда" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в заявлении отмечается, что решением, принятым на 13-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся 28 ноября в столице Маврикии - Порт-Луи, "Наследие Деде Горгуда: культура дастана, народные сказки и музыка" как образец многонациональной культуры было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Проект был подан совместно Азербайджаном, Турцией и Казахстаном.

В заявлении подчеркивается, что наряду с образцом многонациональной культуры "Наследие Деде Горгуда: культура дастана, народные сказки и музыка" при поддержке первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, Посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой, которой принадлежат исключительные заслуги в развитии сотрудничества с ЮНЕСКО, сохранении и пропаганде нашего культурного наследия на мировом уровне, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены мастерство изготовления кеманчи и искусство исполнения на ней, традиция приготовления и подачи долмы, исполнение азербайджанского мугама, традиции приготовления и подачи лаваша, медное ремесло Лагиджа, ашугское искусство, праздник Новруз, искусство ковроткачества, искусство исполнения на таре, искусство изготовления келагаи, а човган - карабахская верховая игра и Яллы (Кочери, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана - включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.