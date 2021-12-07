В Национальной библиотеке Катара отметили 880-летие Низами Гянджеви

Национальная библиотека Катара (QNL) и посольство Азербайджана в Катаре недавно организовали мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Национальная библиотека Катара и посольство Азербайджана провели мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как передает Report со ссылкой на The Peninsula, мероприятие открыл государственный министр Катара, президент Национальной библиотеки Доктор Хамад бин Абдулазиз Аль-Кувари, после чего выступил первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев.

"Катар и Азербайджан годами разделяют культурные, исторические и религиозные ценности, которые способствуют укреплению отношений между двумя странами и их народами. Для нас большая честь отметить сегодня литературное творчество великого поэта и писателя Низами Гянджеви. Как историческая библиотека, мы с гордостью представляем его работы и рукописи в наших коллекциях и демонстрируем некоторые из редких рукописей, которые у нас есть",- сказал Аль-Кувари.

Замминистра Эльнур Алиев выступая, поблагодарил за возможность отпраздновать 880-летие Низами Гянджеви в Национальной библиотеке Катара и выразил надежду на продолжение укрепления сотрудничества в сфере культуры между Азербайджаном и Катаром в ближайшие годы.