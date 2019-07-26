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Министр: Подготовлен новый проект по управлению библиотеками и клубами

​Министр: Подготовлен новый проект по управлению библиотеками

"Подготовлен новый проект по управлению библиотеками и клубами".

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

Министр подчеркнул, что для организации работы такого рода учреждений культуры на уровне современных требований разработан новый проект.

А.Гараев отметил, что недавно в системе министерства культуры были подведены итоги конкурса по приему на работу педагогов в детские музыкальные, художественные школы и центры на 2019/2020 учебный год: "В результате, более 120 преподавателей были приняты на работу в соответствующие учебные заведения".

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