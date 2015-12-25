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    Министр освободил от должности директора музея ковра

    Обязанности директора временно будет исполнять главный хранитель музея

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Директор Государственного музея азербайджанского ковра и народно-прикладного искусства имени Лятифа Керимова - Роя Тагиева отправлена на пенсию. 

    Как сообщает Report, об этом на коллегиальном заседании министерства культуры и туризма заявил министр Абульфас Гараев

    Он отметил, что Р.Тагиева будет работать до 1 января 2016 года. 

    Министр выразил благодарность Р.Тагиевой за ее деятельность. Он сообщил, что обязанности директора временно будет исполнять главный хранитель музея.

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