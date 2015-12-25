Министр освободил от должности директора музея ковра

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Директор Государственного музея азербайджанского ковра и народно-прикладного искусства имени Лятифа Керимова - Роя Тагиева отправлена на пенсию.

Как сообщает Report, об этом на коллегиальном заседании министерства культуры и туризма заявил министр Абульфас Гараев.

Он отметил, что Р.Тагиева будет работать до 1 января 2016 года.

Министр выразил благодарность Р.Тагиевой за ее деятельность. Он сообщил, что обязанности директора временно будет исполнять главный хранитель музея.