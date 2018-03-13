Министр: Наша цель заключается в сохранении культуры каждой проживающей в Азербайджане малой народности

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Фобии, недоразумения создают в мире проблемы. Необходимо изучить корни этого вопроса. В этом направлении необходимо развивать, в основном, образование, культуру".

Как сообщает Report, об этом в Баку в ходе панельного заседания на тему "Укрепление доверия, развитие культурного обмена и пропаганда диалога" в рамках международной конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

Министр отметил, что Азербайджан расположен в центре различных цивилизаций, что очень важно: "К представителям всех религий в Азербайджане относятся с уважением. Азербайджан является толерантной страной. В Губинском районе республики есть Красная Слобода, где проживают евреи. Это является свидетельством толерантности. Наша цель заключается в сохранении культуры каждой проживающей в Азербайджане малой народности".

А.Гараев напомнил, что Армения оккупировала земли Азербайджана: "Мы не можем контролировать находящееся там культурное наследие, что вызывает беспокойство. Верим в мирное урегулирование конфликта".

Министр подчеркнул, что Азербайджан является одной из наиболее безопасных для туризма стран.