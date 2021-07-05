Министр культуры Азербайджана завтра посетит Грузию

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов завтра посетит Грузию.
Как сообщает грузинское бюро Report, он встретится с министром культуры, спорта и молодежи Грузии Теа Цулукиани.
На встрече будут обсуждены культурные связи и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.
В рамках визита министр посетит Центр азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси, мемориальный музей Наримана Нариманова и другие культурные центры.
Также запланирована встреча А.Керимова с азербайджанскими деятелями культуры Грузии.