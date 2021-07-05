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Министр культуры Азербайджана завтра посетит Грузию

Министр культуры Азербайджана завтра посетит Грузию Министр культуры Азербайджана Анар Керимов завтра посетит Грузию.
Kультурная политика
5 июля 2021 г. 20:15
Министр культуры Азербайджана завтра посетит Грузию
Анар Керимов

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов завтра посетит Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, он встретится с министром культуры, спорта и молодежи Грузии Теа Цулукиани.

На встрече будут обсуждены культурные связи и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

В рамках визита министр посетит Центр азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси, мемориальный музей Наримана Нариманова и другие культурные центры.

Также запланирована встреча А.Керимова с азербайджанскими деятелями культуры Грузии.

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