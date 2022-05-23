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Министр Анар Керимов встретился с генсеком ТЮРКСОЙ

Министр Анар Керимов встретился с генсеком ТЮРКСОЙ 21 мая министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с генсеком Международной организации тюркской культуры Султаном Раевым.
Kультурная политика
23 мая 2022 г. 10:18
Министр Анар Керимов встретился с генсеком ТЮРКСОЙ
Анар Керимов

21 мая министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с генсеком Международной организации тюркской культуры Султаном Раевым.

Как сообщили Report в министерстве культуры, в ходе встречи министр Анар Каримов выразил признательность Султану Раеву за активное участие в международной конференции "Развитие постконфликтной гуманитарной повестки: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды", которая прошла 19-20 мая в Шуше, и подчеркнул роль ТЮРКСКОЙ в укреплении культурных и дружеских отношений между тюркскими народами.

Султан Раев, в свою очередь, поблагодарил министра, назвал проведение культурных мероприятий в очаге культуры Азербайджана – городе Шуше, похвальным явлением. Он выразил готовность активно участвовать и поддерживать любые проекты, реализуемые министерством культуры Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov TÜRKSOY-un Baş katibi ilə görüşüb

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