 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Милли Меджлис внес поправки в закон "О культуре"

    К культурным ценностям не будут относиться товары культуры, не включенные в созданный с 1960 года список особо охраняемых культурных ценностей
    © Report

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен проект поправок в закон "О культуре".

    Как сообщает Report, по поводу проекта проинформировал председатель парламентского комитета по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов.

    Он отметил, что впредь к культурным ценностям не будут относиться товары культуры (включая сувениры), не включенные в созданный в Азербайджане с 1960 года список особо охраняемых культурных ценностей.

    Согласно пункту 30.2.6 статьи, к культурным ценностям относятся предметы старинных редких коллекций и обладающие более 30-летней историей предметы музейного значения (в том числе мебель, музыкальные инструменты и пр.).

    Согласно проекту поправок, к культурным ценностям будут относиться предметы древних редких коллекций и предметы музейного значения, относящиеся к периоду до 1960 года (в том числе мебель, музыкальные инструменты и пр.).

    Проект поправок был вынесен на голосование и принят. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi