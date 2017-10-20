Милли Меджлис внес поправки в закон "О культуре"

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен проект поправок в закон "О культуре".

Как сообщает Report, по поводу проекта проинформировал председатель парламентского комитета по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов.

Он отметил, что впредь к культурным ценностям не будут относиться товары культуры (включая сувениры), не включенные в созданный в Азербайджане с 1960 года список особо охраняемых культурных ценностей.

Согласно пункту 30.2.6 статьи, к культурным ценностям относятся предметы старинных редких коллекций и обладающие более 30-летней историей предметы музейного значения (в том числе мебель, музыкальные инструменты и пр.).

Согласно проекту поправок, к культурным ценностям будут относиться предметы древних редких коллекций и предметы музейного значения, относящиеся к периоду до 1960 года (в том числе мебель, музыкальные инструменты и пр.).

Проект поправок был вынесен на голосование и принят.