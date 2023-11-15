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Министр культуры: Между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты

Министр культуры: Между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты Между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты в культурно-исторической сфере.
Kультурная политика
15 ноября 2023 г. 00:17
Министр культуры: Между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты

Между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты в культурно-исторической сфере.

Об этом сообщил анкарскому бюро Report министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, находящийся с визитом в Турции.

"Для развития культурных связей между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты", - сказал министр.

Говоря о соглашении между правительствами Азербайджана и Турции в области культуры, он отметил, что основные принципы документа основаны на "Шушинской декларации": "В то же время планируется реализовать новые проекты на уровне совместных рабочих групп во всех сферах культуры".

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