Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом Италии - ФОТО

20 февраля в рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Италию первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме.

Как передает Report, первая леди Азербайджана прошлась по залам Квиринальского дворца, ознакомилась с представленными здесь экспонатами. Мехрибан Алиевой была предоставлена информация об истории Квиринальского дворца, хранящихся здесь ценных экспонатах, в том числе картинах, фресках, мозаиках. Было сообщено, что дворец, расположенный на холме Квиринале в Риме, был построен в 1573 году как летняя резиденция Папы Григория XIII. В период правления Умберто I во дворце проводились приемы различных лиц, в том числе музыкантов, артистов, путешественников. В первой половине ХХ века король Виктор Эммануил III выбрал этот дворец в качестве резиденции.

Таким образом, дворец, являвшийся ранее резиденцией Папы Римского и итальянских королей, ныне действует как резиденция президентов. Архитекторы дворца – Доменико Фонтана и Карло Мадерна.

Было сообщено, что в президентской комнате дворца, используемой ранее Папой по различным назначениям, сегодня проводятся официальные встречи главы государства. Картины во дворце относятся к XVII веку. До настоящего времени дворец использовался 30 папами, 4 королями и 12 президентами.