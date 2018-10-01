Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемонии награждения победителей литературного конкурса, посвященного памяти Насими

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ 30 сентября в Бакинском медиа-центре состоялись церемонии закрытия Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими и награждения победителей литературного конкурса, посвященного памяти Насими, проходившего в рамках литературного проекта Министерства культуры - «Слово».

Как сообщает Report, в церемониях приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.

На церемонии закрытия Фестиваля был представлен литературно-музыкальный спектакль «Мярхаба!». Замечательная музыка и мастерское исполнении актерами высказываний Насими еще раз показали неугасимый поэтический мир великого поэта.

Затем были награждены победители литературного конкурса, посвященного памяти Имамеддина Насими, - Таира Мамедова, Мехман Расулов, Рустам Тофик, а также самые юные участницы Айсель Бабаева и Мехрибан Саттарова.

Награды вручила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Отметим, что конкурс был проведен в целях выявления талантливых поэтов, их популяризации в обществе. Около 90 молодых поэтов, вдохновленных гением Насими, представили свои работы на литературный конкурс. По решению жюри, 17 из них вышли в финал.

В течение 4-х дней пока проходил Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, в Баку и Шамахе были организованы различные мероприятия - выставки, лекции, литературно-художественные вечера, музыкальные композиции и др.