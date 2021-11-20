О нас
Report Georgia
Аудио новости

Казань получила статус молодежной столицы ОИС-2022

Казань получила статус молодежной столицы ОИС-2022 Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Kультурная политика
20 ноября 2021 г. 18:00
Казань получила статус молодежной столицы ОИС-2022

Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"На заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества принято решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в доме правительства республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разные годы данного статуса удостаивались города Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и ряд других.

По его словам, в статусе молодежной столицы ОИС Казань в 2022 году планирует принять ряд международных мероприятий. В их числе глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и другие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kazan İƏT-in gənclər paytaxtı seçilib

Самое читаемое

Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Елена Брызгалина: Я испытала гордость за Азербайджан
Елена Брызгалина: Я испытала гордость за Азербайджан
14 ноября 2021 г. 22:07
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
14 ноября 2021 г. 01:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi