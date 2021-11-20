Казань получила статус молодежной столицы ОИС-2022

Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"На заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества принято решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в доме правительства республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разные годы данного статуса удостаивались города Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и ряд других.

По его словам, в статусе молодежной столицы ОИС Казань в 2022 году планирует принять ряд международных мероприятий. В их числе глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и другие.