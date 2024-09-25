В Анкаре состоялся гала-концерт памяти первой на Востоке женщины-композитора Шафиги Ахундовой

На сцене Государственной оперы и балета в Анкаре состоялся гала-концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения первой на Востоке женщины-композитора Шафиги Ахундовой.

На сцене Государственной оперы и балета в Анкаре состоялся гала-концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения первой на Востоке женщины-композитора Шафиги Ахундовой.

Как сообщает турецкое бюро Report, концертная программа была организована в рамках XXV Дней балета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Активную организационную поддержку мероприятию оказали Центр культуры Азербайджана при посольстве нашей страны в Анкаре и Министерство культуры и туризма Турции.

В концерте приняли участие директор Главного управления государственной оперы и балета Турции Тан Сагтюрк, директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра Алигисмет Лалаев, руководитель Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Айнур Копбасарова, директор Государственного театра балета "Астана Балет" Александр Совостьянов, заместитель директора Кыргызского национального театра оперы и балета Джамиля Туляева, директор Государственного академического большого театра имени Алишера Навои Узбекистана Рамиз Усманов, главный советник и режиссер Координационного центра государственной оперы и балета Северного Кипра Тогрул Энвер.

Оперные певцы из разных стран исполнили известные произведения азербайджанской и классической музыки.

Накануне гала-концерта в Анкаре прошла III встреча высокопоставленных должностных лиц ТЮРКСОЙ, в которой участвовали представители министерств культуры стран-членов организации. Участники обсудили деятельность организации и ее вклад в развитие культуры и искусства тюркского мира.

Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ была основана в 1993 году и объединяет страны с тюркоязычным населением. Ее цель - сохранение, развитие и популяризация общей тюркской культуры и искусства.