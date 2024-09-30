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Видеоклип режиссера Фуада Гулиева удостоен награды "Золотой дельфин" в Каннах

Видеоклип режиссера Фуада Гулиева удостоен награды "Золотой дельфин" в Каннах Видеоклип режиссера Фуада Гулиева "Видео безопасности AZAL" получил одну из главных наград Каннской премии Cannes Corporate Media and TV Awards.
Kультурная политика
30 сентября 2024 г. 20:25
Видеоклип режиссера Фуада Гулиева удостоен награды Золотой дельфин в Каннах

Видеоклип режиссера Фуада Гулиева "Видео безопасности AZAL" получил одну из главных наград Каннской премии Cannes Corporate Media and TV Awards.

Как сообщает Report, видеоролик стал лучшим в номинации "Туристические фильмы - Направления - Услуги" и удостоен награды "Золотой дельфин".

Cannes Corporate Media and TV Awards один из ведущих мировых фестивалей корпоративного видео, фильмов про туризм и документалистики. В этом году на конкурс заявлены аудиовизуальные произведения из 46 стран.

"Видео безопасности AZAL", снятое Баку Медиа Центром по заказу "Азербайджанских авиалиний", демонстрирует творческий подход компании к инструктированию по безопасности полетов. В фильме инструкции по безопасному полету демонстрируются на фоне очаровательной природы и достопримечательностей Азербайджана.

В течение года фильм был удостоен серебряной премии на Всемирном японском туристическом кинофестивале и SILKFEST, а также золотой медали на Нью-Йоркском фестивале, фестивале Terres Travel Festival и Международной премии США.

Фуад Гулиев является режиссером многочисленных туристических и рекламных фильмов. Его туристические видеоролики удостоены наград на различных международных фестивалях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRejissor Fuad Quliyevin filmi “Qızıl Delfin” mükafatına layiq görülüb

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