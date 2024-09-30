Видеоклип режиссера Фуада Гулиева удостоен награды "Золотой дельфин" в Каннах

Видеоклип режиссера Фуада Гулиева "Видео безопасности AZAL" получил одну из главных наград Каннской премии Cannes Corporate Media and TV Awards.
Как сообщает Report, видеоролик стал лучшим в номинации "Туристические фильмы - Направления - Услуги" и удостоен награды "Золотой дельфин".
Cannes Corporate Media and TV Awards один из ведущих мировых фестивалей корпоративного видео, фильмов про туризм и документалистики. В этом году на конкурс заявлены аудиовизуальные произведения из 46 стран.
"Видео безопасности AZAL", снятое Баку Медиа Центром по заказу "Азербайджанских авиалиний", демонстрирует творческий подход компании к инструктированию по безопасности полетов. В фильме инструкции по безопасному полету демонстрируются на фоне очаровательной природы и достопримечательностей Азербайджана.
В течение года фильм был удостоен серебряной премии на Всемирном японском туристическом кинофестивале и SILKFEST, а также золотой медали на Нью-Йоркском фестивале, фестивале Terres Travel Festival и Международной премии США.
Фуад Гулиев является режиссером многочисленных туристических и рекламных фильмов. Его туристические видеоролики удостоены наград на различных международных фестивалях.