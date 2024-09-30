Видеоклип режиссера Фуада Гулиева удостоен награды "Золотой дельфин" в Каннах

Видеоклип режиссера Фуада Гулиева "Видео безопасности AZAL" получил одну из главных наград Каннской премии Cannes Corporate Media and TV Awards.

Видеоклип режиссера Фуада Гулиева "Видео безопасности AZAL" получил одну из главных наград Каннской премии Cannes Corporate Media and TV Awards.

Как сообщает Report, видеоролик стал лучшим в номинации "Туристические фильмы - Направления - Услуги" и удостоен награды "Золотой дельфин".

Cannes Corporate Media and TV Awards один из ведущих мировых фестивалей корпоративного видео, фильмов про туризм и документалистики. В этом году на конкурс заявлены аудиовизуальные произведения из 46 стран.

"Видео безопасности AZAL", снятое Баку Медиа Центром по заказу "Азербайджанских авиалиний", демонстрирует творческий подход компании к инструктированию по безопасности полетов. В фильме инструкции по безопасному полету демонстрируются на фоне очаровательной природы и достопримечательностей Азербайджана.

В течение года фильм был удостоен серебряной премии на Всемирном японском туристическом кинофестивале и SILKFEST, а также золотой медали на Нью-Йоркском фестивале, фестивале Terres Travel Festival и Международной премии США.

Фуад Гулиев является режиссером многочисленных туристических и рекламных фильмов. Его туристические видеоролики удостоены наград на различных международных фестивалях.