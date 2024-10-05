В Центре Гейдара Алиева прошла премьера художественного фильма "Тагиев: Нефть"

4 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась премьера художественного фильма "Тагиев: Нефть", повествующего о жизни и деятельности видного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

4 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась премьера художественного фильма "Тагиев: Нефть", повествующего о жизни и деятельности видного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как сообщает Report, на презентации присутствовали руководитель и продюсер проекта, президент Baku Media Center Арзу Алиева, Гейдар Алиев и депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры.

Фильм снят Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино.

Сначала участники мероприятия ознакомились в фойе с уголком, где представлены костюмы и исторический инвентарь, которые использовались в съемках.

Перед показом картины говорилось о том, что "Тагиев: Нефть" – это первая серия многосерийного фильма "Тагиев", посвященного жизненному пути миллионера, видного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева. В нем также повествуется о важных исторических событиях, произошедших в конце XIX – начале XX века в Баку и регионах нашей страны. Демонстрация 4-серийного фильма, являющегося существенным вкладом в популяризацию данного этапа истории Азербайджана и пропаганду наших национальных ценностей, именно в 2024 году, в год 100-летия со дня кончины видного мецената, является знаменательным событием.

Лента проливает свет на различные периоды жизни Тагиева, родившегося в семье башмачника и благодаря судьбе миллионера свершившего впоследствии большие дела для своего народа. Картина погружает зрителя в эпоху, в которую жил меценат, рассказывает о принятых им сложных решениях, его уверенности в достижении успеха, решимости, связанной с поставленными целями, поддержке простых людей, исторических шагах, предпринятых им для повышения уровня образования общества.

В центре внимания в фильме находятся такие важные события, как основание Тагиевым первой на мусульманском Востоке специальной школы для девочек, достижения мецената в деле развития нефтяной промышленности в Азербайджане и создания необходимой инфраструктуры города Баку.

Съемки киноленты по своим масштабам вошли в историю азербайджанской кинематографии. В массовках фильма, съемки которого проводились в 76 различных местах, приняли участие около 2500 человек. Для исторических сцен изготовлено более 300 декораций. Для полного отражения эпохи была создана мастерская по пошиву специальных костюмов, созданы многочисленные образцы одежды, аксессуаров, ювелирных изделий и специальные реквизиты.

Генеральный продюсер картины – Арзу Алиева, продюсер – Орман Алиев, режиссер – Заур Гасымлы, авторы сценария – Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор – Владимир Артемьев, художник – Сабухи Атабабаев, художник по костюмам – Вюсал Рагим, композитор – Этибар Асадли.

Исторические персонажи в фильме воплотила большая труппа профессиональных актеров, включая народных артистов Парвиза Мамедрзаева (Тагиев) и Гурбана Исмаилова, заслуженных артистов Расима Джафара, Эльшана Рустамова и Натаван Гаджиеву.

Поддержку созданию экранного произведения оказали компании NEQSOL Holding, Kapital Bank, Bakcell и Norm.

Премьера фильма была встречена с большим интересом.

В заключение на сцену был приглашен творческий состав картины.

Режиссер фильма Заур Гасымлы поблагодарил всех за поддержку в съемках киноленты. Он коснулся трудностей, возникавших во время съемочного процесса, и отметил, что творческий состав сделал все возможное для того, чтобы картина была достойна личности Тагиева.

Режиссер выразил Арзу Алиевой признательность за всестороннюю поддержку, оказанную в создании фильма, и от имени творческого состава вручил ей памятный подарок.

Отметим, что Baku Media Center и ранее снимал фильмы, которые вносят важный вклад в сохранение и пропаганду истории и культуры Азербайджана. Среди них такие киноленты, как "Цель - Баку", "Наследие", "Последнее заседание", "Вечная командировка", "Мы" и "Шуша, ты свободна!", вызвавшие большой интерес у общественности.