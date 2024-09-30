В Баку открылась фотовыставка, посвященная путешествию Маннергейма по Шелковому пути

В Баку открылась фотовыставка, посвященная путешествию Карла Густава Эмиля Маннергейма (1867–1951) по Великому Шелковому пути- через Баку в Китай.

В Баку открылась фотовыставка, посвященная путешествию известного финского государственного и политического деятеля Карла Густава Эмиля Маннергейма (1867–1951) по Великому Шелковому пути - через Баку в Китай.

Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке посольства Финляндии в Азербайджане.

На церемонии открытия выступила посол Финляндии в Азербайджане и других странах Южного Кавказа Кирсти Наринен, которая кратко рассказала о жизни Маннергейма.

Дипломат подчеркнула, что Маннергейм сыграл ключевую роль в обретении Финляндией независимости и в истории страны в первой половине XX века, включая Гражданскую войну 1918 года, Зимнюю войну 1939-1940 годов и Войну-продолжение 1941-1944 годов.

По ее словам, в путешествии Маннергейма Баку стал своего рода мостом между Финляндией и Центральной Азией.

"Для нас большая отрада провести здесь мероприятие, посвященное столь важной для нашей истории фигуры. Рады, что смогли смогли привезти сюда его творчество для вас и познакомить вас с ним поближе", - сказала посол.



Фото: Эхтирам Джабиев