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В Баку открылась фотовыставка, посвященная путешествию Маннергейма по Шелковому пути

В Баку открылась фотовыставка, посвященная путешествию Маннергейма по Шелковому пути В Баку открылась фотовыставка, посвященная путешествию Карла Густава Эмиля Маннергейма (1867–1951) по Великому Шелковому пути- через Баку в Китай.
Kультурная политика
30 сентября 2024 г. 19:21
В Баку открылась фотовыставка, посвященная путешествию Маннергейма по Шелковому пути

В Баку открылась фотовыставка, посвященная путешествию известного финского государственного и политического деятеля Карла Густава Эмиля Маннергейма (1867–1951) по Великому Шелковому пути - через Баку в Китай.

Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке посольства Финляндии в Азербайджане.

На церемонии открытия выступила посол Финляндии в Азербайджане и других странах Южного Кавказа Кирсти Наринен, которая кратко рассказала о жизни Маннергейма.

Дипломат подчеркнула, что Маннергейм сыграл ключевую роль в обретении Финляндией независимости и в истории страны в первой половине XX века, включая Гражданскую войну 1918 года, Зимнюю войну 1939-1940 годов и Войну-продолжение 1941-1944 годов.

По ее словам, в путешествии Маннергейма Баку стал своего рода мостом между Финляндией и Центральной Азией.

"Для нас большая отрада провести здесь мероприятие, посвященное столь важной для нашей истории фигуры. Рады, что смогли смогли привезти сюда его творчество для вас и познакомить вас с ним поближе", - сказала посол.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Mannerheymin İpək Yolu ilə səyahətlərinə həsr olunmuş fotosərgi açılıb

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