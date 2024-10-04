Фонд тюркской культуры и наследия приступил к реставрации памятников в Карабахе

Международный фонд тюркской культуры и наследия начал работы по реставрации памятников, разрушенных в результате армянского вандализма в Карабахе.

Международный фонд тюркской культуры и наследия начал работы по реставрации памятников, разрушенных в результате армянского вандализма в Карабахе.

Об этом корреспонденту турецкого бюро Report заявила председатель Фонда Актоты Раимкулова в кулуарах панели "Текущее состояние и будущие перспективы тюркского сотрудничества", организованной Организацией тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Напомнив, что деятельность Фонда охватывает исследование, сохранение, восстановление и продвижение богатого культурного наследия тюркских народов, А.Раимкулова отметила, что возглавляемая ею структура также проводит работу по всестороннему изучению, продвижению и обновлению материальных и нематериальных культурных ценностей Азербайджана.

"Наш долг - заботиться о нашем историческом и духовном наследии для сохранения нашей общей идентичности", - резюмировала глава Фонда.

Напомним, что в прошлом месяце Раимкулова сообщила об участии Фонда в восстановлении мечети Гочахмедли в Физулинском районе.