О нас

Фонд тюркской культуры и наследия приступил к реставрации памятников в Карабахе

Фонд тюркской культуры и наследия приступил к реставрации памятников в Карабахе Международный фонд тюркской культуры и наследия начал работы по реставрации памятников, разрушенных в результате армянского вандализма в Карабахе.
Kультурная политика
4 октября 2024 г. 02:29
Фонд тюркской культуры и наследия приступил к реставрации памятников в Карабахе

Международный фонд тюркской культуры и наследия начал работы по реставрации памятников, разрушенных в результате армянского вандализма в Карабахе.

Об этом корреспонденту турецкого бюро Report заявила председатель Фонда Актоты Раимкулова в кулуарах панели "Текущее состояние и будущие перспективы тюркского сотрудничества", организованной Организацией тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Напомнив, что деятельность Фонда охватывает исследование, сохранение, восстановление и продвижение богатого культурного наследия тюркских народов, А.Раимкулова отметила, что возглавляемая ею структура также проводит работу по всестороннему изучению, продвижению и обновлению материальных и нематериальных культурных ценностей Азербайджана.

"Наш долг - заботиться о нашем историческом и духовном наследии для сохранения нашей общей идентичности", - резюмировала глава Фонда.

Напомним, что в прошлом месяце Раимкулова сообщила об участии Фонда в восстановлении мечети Гочахмедли в Физулинском районе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Qarabağdakı abidələrin bərpası işlərinə başlayıb

Самое читаемое

MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
ВидеоЧисло погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
27 сентября 2024 г. 23:19
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
28 сентября 2024 г. 04:27
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР
Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР
27 сентября 2024 г. 09:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi