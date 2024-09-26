В Тбилиси был поставлен спектакль, посвященный Отечественной войне Азербайджана

В грузинской столице Тбилиси на сцене Театра юного зрителя имени Нодара Думбадзе состоялся показ спектакля "Командо", посвященного годовщине Отечественной войны Азербайджана.

В грузинской столице Тбилиси на сцене Театра юного зрителя имени Нодара Думбадзе состоялся показ спектакля "Командо", посвященного годовщине Отечественной войны Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, постановка, рассказывающая о героизме азербайджанского солдата в этой войне, была подготовлена коллективом Театра "Эра" по инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Грузии.

Перед началом спектакля минутой молчания была почтена память шехидов.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев в ходе выступления рассказал о борьбе азербайджанского народа за свободу и особо отметил, что благодаря напряженному труду и дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева была восстановлена независимость страны.

"В первые годы независимости 20% наших земель были оккупированы вражескими силами. В результате дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева и решимости победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны наши земли были освобождены от оккупации", - подчеркнул дипломат.

Посол также отметил, что в Первой и Второй Карабахских войнах азербайджанский народ отдал жизни своих сыновей, среди которых были и этнические азербайджанцы из Грузии.

"Азербайджанское государство всегда оказывает внимание и заботу семьям шехидов и ветеранам войны", - добавил Фаиг Гулиев.

Рахиля Рустамова, мать шехида Отечественной войны Салимхана Байрамова, выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, оказываемые семьям шехидов.

"Не только я, но и матери всех шехидов гордятся своими сыновьями", - сказала она.

Режиссер-постановщик и художественный руководитель спектакля Анар Рафигоглу отметил, что цель постановки - продемонстрировать героизм солдат и офицеров доблестной Азербайджанской армии.

Основная сюжетная линия спектакля - героизм, проявленный командирами и врачом Нигяр ханум, которые пытаются вывести раненого солдата с поля боя живым в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В постановке сыграли молодые актеры Эльнур Велизаде, Эльвир Гасаноглу, Гюль Джафарова и Али Ильгароглу.

На спектакле присутствовали послы Турции и Туркменистана в Грузии, официальные лица Грузии, руководители AZƏBI и других структур, бизнесмены, религиозные деятели, члены семей шехидов, деятели науки, культуры и искусства, представители общественности и студенты.