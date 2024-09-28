В Турции состоялась презентация сборника стихов азербайджанских шехидов и гази

В Анкаре при организационной поддержке посольства Азербайджана в Турции состоялась презентация сборника "Стихи, благоухающие победой", составленной писательницей и журналисткой Аидой Эйвазлы Гёйтюрк.

В Анкаре при организационной поддержке посольства Азербайджана в Турции состоялась презентация сборника "Стихи, благоухающие победой", составленной писательницей и журналисткой Аидой Эйвазлы Гёйтюрк.

Как сообщает анкарское бюро Report , мероприятие, прошедшее в конгресс-центре "Шуша" при посольстве, было приурочено к 27 Сентября - Дню памяти.

Выступив на церемонии, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сообщил, что книга, в которой собраны стихи погибших и раненных в 44-дневной Отечественной войне военнослужащих, переведена на турецкий язык и будет представлена читателям братской страны.

Аида Эйвазлы Гёйтюрк сказала, что в книгу также вошли стихи шехидов апрельских боев 2016 года.

"Наши военные, проявив героизм и мужество, с поэзией в душе бросились в бой и одержали победу, пожертвовав своими жизнями во имя родины", - сказала писательница.

Атабей Барыш, автор адаптированного перевода стихов на турецкий язык, выразил благодарность издательству "Бенгю Яйынлар Эви" и с уважением почтил память скончавшегося в прошлом месяце руководителя Союза писателей Евразии Якуба Омероглу, который представил в Турции более 100 произведений авторов со всего тюркского мира.

Мероприятие завершилось художественной программой. Прозвучали музыкальные произведения в исполнении азербайджанской сотрудницы Анкарского театра оперы и балета, профессиональной пианистки Наили Ахмедовой.