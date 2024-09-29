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В ряде городов Израиля показали фильмы азербайджанского режиссера

В ряде городов Израиля показали фильмы азербайджанского режиссера Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" и Центр азербайджанской культуры в Израиле организовали в нескольких городах страны встречи с азербайджанским режиссером Руфатом Асадовым, на которых показаны два его фильма.
Kультурная политика
29 сентября 2024 г. 18:37
В ряде городов Израиля показали фильмы азербайджанского режиссера

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" и Центр азербайджанской культуры в Израиле организовали в нескольких городах страны встречи с азербайджанским режиссером Руфатом Асадовым, на которых показаны два его фильма.

Как сообщает Report, в городе Афуле прошло мероприятие, посвященное мирному сосуществованию и толерантности в Азербайджане, после чего были показаны фильмы Р. Асадова "Плач пророка Иеремии" и "Дорога к храму".

Отметим, что первый фильм рассказывает о любви горских евреев из Азербайджана, живущих в разных странах мира, к Азербайджану. Во второй кинокартине Азербайджан воспевается как уникальное место религиозной толерантности и сосуществования.

Следующая встреча с режиссером состоялась в столице Израиля Тель-Авиве. На встрече обсуждалась важность азербайджано-израильской дружбы, подчеркивалось, что Азербайджан является одним из редких государств мира, принявших мультикультурализм как государственную политику, и что права представителей всех народов и религий в стране обеспечены на высоком уровне. Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов, известные представители израильской общественности, ученые, активисты азербайджанской общины. После встречи состоялась презентация нового фильма режиссера "Молитва матери". Фильм посвящен важной работе, проводимой горскими евреями Азербайджана в Израиле по продвижению нашей страны.

Следующая презентация фильма "Молитва матери" прошла в Русской библиотеке Иерусалима. Мероприятие было организовано городской мэрией. Советник мэра Иерусалима Елена Жаровская вручила режиссеру личное благодарственное письмо мэра Моше Лиона за пропаганду дружбы народов.

Режиссер Руфат Асадов выразил благодарность и отметил, что, несмотря на действующие в Израиле правила военного времени, встречи прошли на высоком уровне благодаря особому вниманию азербайджанской диаспоры и израильской культурной общественности.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsrailin bir neçə şəhərində azərbaycanlı rejissorun filmləri nümayiş olunub

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