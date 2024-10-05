Состоялась церемония открытия Бакинского международного кинофестиваля

Сегодня в киноцентре "Низами" состоялась церемония открытия Бакинского международного кинофестиваля.

Сегодня в киноцентре "Низами" состоялась церемония открытия Бакинского международного кинофестиваля.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Министерства культуры, представители дипломатических миссий в Азербайджане, члены международного жюри фестиваля, а также деятели культуры и искусства.

Данный фестиваль, учрежденный Центром молодых кинематографистов, в этом году является частью кинофестиваля Baku Cinema Breeze (BCB), проводимого при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.

В рамках мероприятия в этом году в киноцентре "Низами" в течение пяти дней с 11:00 демонстрируются 79 фильмов 26 стран (Германия, Франция, Италия, Англия, Корея, Китай, Индия, Колумбия, Россия, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Грузия, Молдова, Хорватия, Иран и др.).

Отметим, что посещение киносеансов в рамках фестиваля свободное.