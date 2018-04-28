Кандидатура Азербайджана выдвинута в комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия - ФОТО

Баку 28 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан подал свою кандидатуру в межправительственный комитет ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия. Как сообщает Западно-Европейское бюро Report, в связи с этим в шатб-квартире ЮНЕСКО прошло мероприятие, организованное совместно постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО и Министерством культуры.

Постоянный представитель Азербайджана в организации Анар Керимов проинформировал гостей о сотрудничестве с ЮНЕСКО, подчеркнул особую роль Первого вице-президента страны, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой в развитии этих отношений.

Керимов отметил, что наша страна активно участвует в ряде комитетах организации и в случае избрания Азербайджана членом в комитет, наша страна готова делиться опытом в сфере охраны нематериального культурного наследия, одновременно внося свой вклад для эффективной работы организации.

Замминистра культуры Севда Мамедалиева поведала о проделанной работе в сфере охраны нематериального культурного наследия. Эксперт Джахангир Селимханов рассказал об основных приоритетах Азербайджана, в случае если страна будет избрана в комитет.

Выборы в комитет по охране нематериального наследия ЮНЕСКО пройдут 4-6 июня.