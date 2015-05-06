Испанская группа фламенко представит шоу "Кармен" в Центре Гейдара Алиева

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ 13 июня в Центре Гейдара Алиева испанская группа фламенко представит зрителям шоу "Кармен". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Центра Гейдара Алиева, шоу "Кармен" - постановка Антонио Андраде и его группы в стиле современного фламенко на основе оперы Жоржа Бизе по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме.

Постановка включает в себя синтез джаза с элементами арабской музыки, сальсы и фламенко. В течение двух часов зрители смогут насладиться великолепным вокалом и грандиозным танцевальным представлением. В роли Кармен - танцовщица и хореограф из города Малага Урсула Морено. За уникальную технику исполнения, неповторимую пластику и актерский талант ее называют надеждой современного фламенко. У.Морено окончила Королевскую академию музыки и танцев в Малаге, получала уроки от мастеров фламенко.

В 2010 году она завоевала второе место на Национальном конкурсе фламенко в Ронде, в 2011 году на этом же конкурсе была удостоена премии "Лучшая танцовщица канья". У.Морено является учредителем и руководителем Центра культуры в Малаге и в настоящее время преподает и продолжает карьеру в труппе Антонию Андраде. Руководитель группы Антонио Андраде родился в селе Пуэбле-де-Касалья близ Севильи, славящемся сильными традициями фламенко. Он рос под влиянием этого вида искусства и с малых лет начал играть на гитаре. Работая на протяжении всей своей карьеры с известными мастерами фламенко, Антонию Андраде завоевал признание ценителей искусства, давая концерты в европейских странах, США, Японии.

Дебют шоу "Кармен" состоялся в 1998 году в German Opera Berlin. После Баку шоу будет представлено в Дании и Швейцарии.