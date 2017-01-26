Иранская актриса отказалась ехать на "Оскар" в знак протеста

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Иранская актриса Таране Алидусти, исполнившая главную роль в "Коммивояжере", претендующем на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", отказалась ехать на церемонию вручения награды в знак протеста против указов президента США Дональда Трампа по иммиграции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Запрет Трампа на выдачу виз иранцам является расистским. Затрагивает ли это культурные мероприятия или нет, я не поеду на церемонию в 2017 году в знак протеста", - написала актриса в своем микроблоге в Twitter.

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля.