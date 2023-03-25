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Гюльяз Мамедова: Великий лидер Гейдар Алиев был другом деятелей культуры и искусства

Гюльяз Мамедова: Великий лидер Гейдар Алиев был другом деятелей культуры и искусства "Каждый раз, слушая речь Гейдара Алиева с трибуны в концертных программах, мы чувствовали, насколько он близок к искусству"
Kультурная политика
25 марта 2023 г. 14:45
Гюльяз Мамедова: Великий лидер Гейдар Алиев был другом деятелей культуры и искусства

"Каждый раз, слушая речь Гейдара Алиева с трибуны в концертных программах, мы чувствовали, насколько он близок к искусству".

Об этом в интервью Report сказала народная артистка Азербайджана, певица Гюльяз Мамедова.

Она подчеркнула, что великий лидер Гейдар Алиев был другом деятелей культуры и искусства.

"Я могу уверенно об этом сказать, потому что сама являюсь представителем творческой семьи. Его внимание и находчивость поражали нас каждый раз. Когда он приходил на концерты, он точно знал, кто будет выступать на сцене и даже какие произведения будут исполнены".

По словам народной артистки, в 1997 году они с сестрой Гюльянаг были гостями на Азербайджанском телевидении, где исполнили мугам "Хейраты":

"Вскоре после нашего выступления мы получили приглашение выступить на государственном мероприятии. Мы были очень удивлены, но никто из нас не понимал, как это произошло. Мы поинтересовались и узнали, что господин президент услышал по телевидению наш мугам и ему понравилось наше выступление. Он сказал, чтобы на мероприятие пригласили сестер, которые поют мугам "Хейраты".

Это событие - лишь небольшой пример внимания Гейдара Алиева к искусству. После этого мы часто участвовали в государственных мероприятиях".

С полным текстом интервью Гюльяз Мамедовой можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Gülyaz Məmmədova: “Heydər Əliyevin rəftarı, hazırcavablığı hər dəfə bizi heyran qoyurdu”

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