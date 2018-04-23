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    Группа специалистов в области охраны и реставрации культурного наследия удостоена почетных званий - СПИСОК

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе специалистов, занятых в области охраны и реставрации культурного наследия.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области охраны и реставрации культурного наследия в Азербайджанской Республике присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

    "Заслуженный архитектор"

    Гусейновой Лейле Гафар гызы

    Мамедову Адаляту Эйваз оглу

    "Заслуженный инженер"

    Керимли Тельману Наджаф оглу

    Султанову Закиру Имран оглу

    "Заслуженный работник культуры"

    Нуриеву Фуаду Лютвелиевичу.

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