Группа специалистов в области охраны и реставрации культурного наследия удостоена почетных званий - СПИСОК

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе специалистов, занятых в области охраны и реставрации культурного наследия.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области охраны и реставрации культурного наследия в Азербайджанской Республике присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

"Заслуженный архитектор"

Гусейновой Лейле Гафар гызы

Мамедову Адаляту Эйваз оглу

"Заслуженный инженер"

Керимли Тельману Наджаф оглу

Султанову Закиру Имран оглу

"Заслуженный работник культуры"

Нуриеву Фуаду Лютвелиевичу.