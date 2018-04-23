Группа специалистов в области охраны и реставрации культурного наследия удостоена почетных званий - СПИСОК

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе специалистов, занятых в области охраны и реставрации культурного наследия.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области охраны и реставрации культурного наследия в Азербайджанской Республике присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:
"Заслуженный архитектор"
Гусейновой Лейле Гафар гызы
Мамедову Адаляту Эйваз оглу
"Заслуженный инженер"
Керимли Тельману Наджаф оглу
Султанову Закиру Имран оглу
"Заслуженный работник культуры"
Нуриеву Фуаду Лютвелиевичу.
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