Глава комиссии Турции по делам ЮНЕСКО прокомментировал претензии армян по поводу песни "Сары Гелин" - ЭКСКЛЮЗИВ

"Попытки армян присвоить азербайджанскую народную песню "Сары Гелин" безосновательны и не дадут результатов".

Об этом французскому бюро Report сказал председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО, профессор Оджал Огуз.

По его словам, на протяжении веков тюркские народы имели общий язык и культуру: "Среди них можно отметить эпосы "Деде Горгуд", "Кероглу", "Гараджаоглан", мугамы и народные песни. Если армяне хотят исполнять "Сары Гелин", нет никаких проблем, но прежде чем присваивать что-либо необходимо знать о его происхождении. "Сары Гелин" - это азербайджанская музыка, тюркские слова, то есть это наша народная песня, наше стихотворение".