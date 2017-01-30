Герой номинированного на "Оскар" фильма попал под запрет на въезд в США

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Глава сирийской организации "Белые шлемы" Раед Салех, который стал героем номинированной в этом году на "Оскар" документальной картины о спасателях-добровольцах, не сможет присутствовать на церемонии вручения кинопремии из-за указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Запрет на въезд также затронул члена съемочной группы, оператора Халеда Хатиба. Орландо фон Айнсидель и Джоэнна Натасегара заявили, что добиваются для Салеха и Хатиба разрешения присутствовать на церемонии.

27 января Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Он распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Под действие указа попал иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм "Коммивояжер" номинирован на "Оскар". Он не сможет приехать на церемонию вручения премии.