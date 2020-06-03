Эмиль Афрасиаб и Лейла Бабаева выступили с виртуальной концертной программой

По инициативе и при организационной поддержке действующего в США Азербайджано-американского музыкального фонда (AAMF) с участием известного пианиста Эмиля Афрасиаба и певицы Лейлы Бабаевой-Афрасиаб была организована виртуальная джазовая концертная программа "Emil ilə nahar".

Как сообщает спецкор Report, на мероприятии прозвучали оригинальные композиции Эмиля Афрасиаба, аранжировки народных песен и произведения азербайджанских композиторов Тофика Гулиева, Рауфа Гаджиева, Вагифа Мустафазаде и др.

Отметим, что в числе приглашенных на концертную программу "Emil ilə nahar" были посол Азербайджана в США Элин Сулейманов и его супруга Лала Сулейманова, ведущий консультант Государственного комитета по работе с диаспорой Лала Исмаилова, директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде и председатель Фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева, народный артист Азербайджана Анвер Садыхов и другие почетные гости.

Корреспондент: Вусаля Аббасова