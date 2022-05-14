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Египетский певец: Надеюсь еще раз принять участие на фестивале "Харыбюльбюль"

Египетский певец: Надеюсь еще раз принять участие на фестивале "Харыбюльбюль" "Я почувствовал взаимодействие с аудиторией из Азербайджана"
Kультурная политика
14 мая 2022 г. 16:12
Египетский певец: Надеюсь еще раз принять участие на фестивале Харыбюльбюль

"Выступая на сцене фестиваля "Харыбюльбюль", я почувствовал взаимодействие с аудиторией из Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил участник фестиваля, египетский певец, композитор и мультиинструменталист Хамза Намира.

"Это мой первый визит в Азербайджан, это большая честь для меня участвовать на этом фестивале. Я надеюсь, что смогу и в будущем принимать в нем участие", - сказал он, отметив, что ему очень понравилась азербайджанская музыка и пожелав мира народу страны.

Напомним, в городе Шуша проходит третий день V Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль". Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Государственным заповедником города Шуша. В нем участвуют музыканты, танцевальные коллективы из зарубежных стран, выступающие в различных фольклорных стилях, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана.

Хатира Кязимова

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Версия на азербайджанском языке Misirli müğənni: “Xarıbülbül” festivalında yenidən iştirak edəcəyimə ümidvaram”

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