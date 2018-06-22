Директор Центра культуры: Азербайджан и Иран снимут совместный фильм

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Между народами Азербайджана и Ирана с древних времен установились тесные, дружеские связи. Страны имеют общую культуру.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции журналистам заявил директор Центра культуры Ирана Асгар Фарси.

Он отметил, что после обретения Азербайджаном независимости отношения между странами интенсивно развиваются в политической, экономической и культурной сферах.

"Причиной этому являются особые связи между народами. Границы между странами не могут разъединить наши народы. Наши министры культуры предпринимают очень важные шаги для укрепления культурных связей", - подчеркнул он.

Коснувшись проведения Дней иранской культуры, которые пройдут в Азербайджане с 27 июня по 1 июля, глава центра отметил, что в рамках данного мероприятия впервые начнутся съемки совместного азербайджано-иранского фильма: "Часть фильма будет снята в Баку, в Ичеришехер, другая - в Иране. В картине будет повествоваться об истории любви".