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    Деятелям культуры и искусства Азербайджана вручены награды

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Состоялась церемония вручения наград и присуждения персональных стипендий деятелям культуры и искусства Азербайджана.

    Как сообщает Report, в мероприятии принял участие министр культуры и туризма Абульфаз Гараев. 

    "Сопоставляя ситуацию в Армении, проводящей в последние несколько месяцев очернительную кампанию против Азербайджана, с выборами в нашей стране, мы увидим, что в Азербайджане, как проявление внутренней мощи народа, избрали президентом Ильхама Алиева, а в Армении произошла революция и свергнуто правительство. Такова реальность", - подчеркнул министр.

    А.Гараев заявил, что являясь министром, он будет всячески помогать деятелям культуры: 

    "Заботливо оберегая многовековую культуру азербайджанского народа, мы донесем ее до будущих поколений. Я желаю всем больших успехов на этом поприще".

    Затем министр вручил награды лауреатам.

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