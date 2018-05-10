Деятелям культуры и искусства Азербайджана вручены награды

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Состоялась церемония вручения наград и присуждения персональных стипендий деятелям культуры и искусства Азербайджана.
"Сопоставляя ситуацию в Армении, проводящей в последние несколько месяцев очернительную кампанию против Азербайджана, с выборами в нашей стране, мы увидим, что в Азербайджане, как проявление внутренней мощи народа, избрали президентом Ильхама Алиева, а в Армении произошла революция и свергнуто правительство. Такова реальность", - подчеркнул министр.
А.Гараев заявил, что являясь министром, он будет всячески помогать деятелям культуры:
"Заботливо оберегая многовековую культуру азербайджанского народа, мы донесем ее до будущих поколений. Я желаю всем больших успехов на этом поприще".
Затем министр вручил награды лауреатам.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости