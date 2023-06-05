Будет проведена работа по включению историко-архитектурных памятников Нахчывана в список ЮНЕСКО

В целях повышения туристической привлекательности Нахчыванской Автономной Республики и обеспечения международной охраны расположенных здесь историко-архитектурных памятников будет проведена работа по их включению в основной список материального культурног

В целях повышения туристической привлекательности Нахчыванской Автономной Республики и обеспечения международной охраны расположенных здесь историко-архитектурных памятников будет проведена работа по их включению в основной список материального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы.

Госпрограмма предусматривает меры по развитию этой территории и превращению региона в конкурентоспособное туристическое направление путем использования соляных месторождений, минеральных вод, исторических и религиозных памятников, а также благоприятных природных условий для экотуризма Нахчыванской Автономной Республики. Планируется реализация мероприятий в направлении расширения возможностей оздоровительного туризма, развития зимнего и сельского туризма, экотуризма, улучшения туристической инфраструктуры.

В то же время значительное влияние на укрепление туристического потенциала региона окажет создание туристско-рекреационных зон, будет обеспечена реализация проектов, связанных с продвижением туристических зон и подготовкой туристического атласа.

5 июня президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы".