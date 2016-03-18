Бакинская Высшая Школа Нефти отметила праздник Новруз

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ С участием руководства, профессорско-преподавательского и студенческого состава Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) состоялось торжественное празднество, посвященное Новрузу. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Торжественное мероприятие открыл вступительной речью ректор БВШН Эльмар Гасымов, который поздравил присутствующих с праздником Новруз и рассказал об истоках, исторических ценностях этого праздника, а также о традициях нашего народа. Отметив, что Новруз является праздником единства и братства, ректор охарактеризовал его как символ миролюбия, перемирия и пробуждения природы. Он пожелал всем мира, добра, процветания и хорошего праздничного настроения.

Мероприятие продолжилось музыкальной шоу-программой. В рамках программы студенты БВШН исполнили различные музыкальные композиции, танцы и представили экспонаты, отражающие атрибуты праздника Новруз. Торжественная атмосфера мероприятия вызвала у присутсвующих воодушевление и радость, подарив всем праздничное настроение.