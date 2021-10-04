Азербайджанский фильм победил на Ташкентском фестивале

С 28 сентября по 3 октября в Узбекистане прошел XIII Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути".

С 28 сентября по 3 октября в Узбекистане прошел XIII Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути".

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, на церемонии открытия фестиваля выступил заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов и зачитал поздравительное письмо президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На фестивале приняли участие 350 гостей из почти 50 стран мира, было показано 150 фильмов. На ташкентском фестивале в качестве почетных гостей присутствовали известные мировые актеры и режиссеры – Стивен Сигал, Митхун Чакраборти, Тимур Бекмамбетов, Павел Прилучный, Люк Бессон, Никита Михалков, Нури Бильге Джейлан, Озджан Дениз и другие известные деятели искусства.

В рамках международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте прошли дни азербайджанского кино. Рассказывая о сотрудничестве азербайджанских и узбекских кинематографистов, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев сказал, что известный азербайджанский фильм "Встреча" кинорежиссера Тофига Тагизаде является ярким примером азербайджано-узбекской дружбы.

На церемонии был показан документальный фильм "Мы" совместного производства Бакинского медиацентра при поддержке Министерства культуры и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, посвященный победе в Отечественной войне.

В рамках Дней кино в Ташкенте, Хиве и Нукусе были показаны фильмы Исмаила Сафарали "Дочь рыбака", Али-Саттара Гулиева "Олимпия", Ксении Лагутиной "Фарида", Ормана Алиева "Мы", Фариза Ахмедова "Последний", Мурада Гусейнова "Время диких журавлей" и фильм Мурада Гусейнова и Саддама Мехтиева "Две дороги".

Фильм молодых кинорежиссеров Мурада Гусейнова и Саддама Мехтиева "Две дороги" стал победителем в номинации "Во имя просвещения и прогресса" в рамках конкурса "Кино за 5 дней" Ташкентского международного кинофестиваля.

Фестиваль, который прошел в Узбекистане с 28 сентября по 3 октября, является важным событием в культурной жизни стран Шелкового пути, в рамках которого состоялся творческий обмен опытом и сотрудничеством в сфере культуры, мира и дружбы между народами.