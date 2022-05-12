Азербайджан представлен на Тегеранской международной книжной выставке

11 мая в городе Тегеран в Иране состоялась церемония открытия 33-й Международной книжной выставки

11 мая в городе Тегеран в Иране состоялась церемония открытия 33-й Международной книжной выставки.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

При поддержке Министерства культуры и посольства нашей страны в Иране в Тегеранской международной книжной выставке представлен и Азербайджан.

На выставке представлены 1 700 участников из 13 стран, в том числе издательства, книжные магазины, государственные учреждения и посольства.

На национальном стенде представлено более 250 книг о культуре, истории, литературе, искусстве и географии Азербайджана, а также новые издания о Карабахе, Отечественной войне и великом азербайджанском поэте Низами Гянджеви. Особый интерес у посетителей вызвали специально оформленные книги "Шуша" и "Низами Гянджеви. Хамса".

Книжная выставка продлится до 21 мая.