О нас
Аудио новости

Азербайджан представлен на Тегеранской международной книжной выставке

Азербайджан представлен на Тегеранской международной книжной выставке 11 мая в городе Тегеран в Иране состоялась церемония открытия 33-й Международной книжной выставки
Kультурная политика
12 мая 2022 г. 12:41
Азербайджан представлен на Тегеранской международной книжной выставке

11 мая в городе Тегеран в Иране состоялась церемония открытия 33-й Международной книжной выставки.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

При поддержке Министерства культуры и посольства нашей страны в Иране в Тегеранской международной книжной выставке представлен и Азербайджан.

На выставке представлены 1 700 участников из 13 стран, в том числе издательства, книжные магазины, государственные учреждения и посольства.

На национальном стенде представлено более 250 книг о культуре, истории, литературе, искусстве и географии Азербайджана, а также новые издания о Карабахе, Отечественной войне и великом азербайджанском поэте Низами Гянджеви. Особый интерес у посетителей вызвали специально оформленные книги "Шуша" и "Низами Гянджеви. Хамса".

Книжная выставка продлится до 21 мая.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisində təmsil olunur

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 мая 2022 г. 14:40
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi