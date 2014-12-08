Азербайджан передал в дар Эрмитажу национальный ковер ручной работы

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Александринском театре Санкт-Петербурга проходит III Санкт-Петербургский международный культурный форум.

Как сообщили Report в генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге, в работе Форума принимает участие делегация министерства культуры и туризма Азербайджана во главе с министром Абульфасом Гараевым.

Форум проводится в соответствии с распоряжением правительства России и при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, министерства культуры, министерства иностранных дел и министерства связи и массовых коммуникаций. В этом году он посвящен 250-летию Эрмитажа и завершает проведение Года культуры в России. В работе Форума принимают участие представители 40 стран мира.

Согласно информации, в дар Эрмитажу был передан азербайджанский национальный ковер ручной работы с изображением юбилейной даты и книга об Азербайджане.

Форум завершится 9 декабря.