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    Азербайджан передал в дар Эрмитажу национальный ковер ручной работы

    Министр культуры и туризма Азербайджана принимает участие на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Александринском театре Санкт-Петербурга проходит III Санкт-Петербургский международный культурный форум.

    Как сообщили Report в генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге, в работе Форума принимает  участие делегация министерства культуры и туризма Азербайджана во главе с министром Абульфасом Гараевым. 

    Форум проводится в соответствии с распоряжением правительства России и при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, министерства культуры, министерства иностранных дел и министерства связи и массовых коммуникаций. В этом году он посвящен 250-летию Эрмитажа и завершает проведение Года культуры в России. В работе Форума принимают участие представители 40 стран мира.

    Согласно информации, в дар Эрмитажу был передан азербайджанский национальный ковер ручной работы с изображением юбилейной даты и книга об Азербайджане. 

    Форум завершится 9 декабря.

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